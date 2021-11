Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte entwenden hochwertiges Werkzeug aus Transporter

Olpe (ots)

Zwischen Dienstag (9. November, 17.30 Uhr) und Mittwoch (10. November, 6.15 Uhr) haben Unbekannte aus einem in der Straße "Unter der Grotte" in Altenkleusheim abgestellten Transporter Werkzeuge im Wert von mehr als 3000 Euro gestohlen. Am Abend parkte der Fahrzeugbesitzer den Wagen auf einem Stellplatz. Am nächsten Morgen bemerkte er das beschädigte Schloss der Heckklappe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter folgende Werkzeuge:

- jeweils 1x Akku-Schrauber (Marke: Hilti, Würth) - Stichsäge (Marke: Makita) - Akku-Schrauber (Marke: Würth) - Stichsäge (Marke: Würth) - Schlagbohrmaschine (Marke: Würth) - Schnellbauschrauber (Marke: Würth)

Auch an dem Fahrzeug entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

