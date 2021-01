Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mit Roller gestürzt - zwei Personen leicht verletzt - #polsiwi

Neunkirchen (OT Zeppenfeld)Neunkirchen (OT Zeppenfeld) (ots)

Am Samstagabend (02.01.2021) sind zwei Jugendliche mit einem Roller auf der Frankfurter Straße von Neunkirchen aus in Richtung Burbach gefahren. Weil ein Tier die Straße überquerte, musste die 16-jährige Fahrerin stark bremsen. Das Mädchen und ihre 15-jährige Beifahrerin stürzten und wurden dabei leicht verletzt.

Sie wurden per Rettungswagen in die Siegener Kinderklinik gebracht. Am Roller entstand rund 500 Euro Sachschaden.

