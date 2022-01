Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 27.01.2022

Daun (ots)

Ereignis: Einbruch in Bürogebäude eines Steinbruchs

Ort: Hillesheim-Bolsdorf, Auf der Grauley

Zeit: 25.01.2022, 18.15 Uhr bis 26.01.2022, 05.40 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich, vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gewaltsam Zutritt in das Büro/-Verwaltungsgebäude eines ortsansässigen Unternehmens. Im Inneren wurden anschließend sämtliche Räumlichkeiten aufgesucht und das Mobiliar angegangen. Soweit bisher bekannt wurde Bargeld entwendet. Ob weitere Gegenstände gestohlen wurden, wird noch ermittelt. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

Ereignis: Versuchter Diebstahl

Ort: Darscheid, Heideweg

Zeit: 25.01.2022, 17.00 Uhr bis 26.01.2022, 07.15 Uhr

In der Zeit von Dienstagnachmittag bis zum gestrigen Mittwoch, kam es zum versuchten Diebstahl eines mobilen Baukompressors, welcher auf einer Baustelle im Neubaugebiet Darscheid abgestellt war. Möglicherweise wurden die Täter bei Tatausführung gestört oder man hatte das Gewicht des Gerätes nur unterschätzt und ließ daher vom eigentlichen Vorhaben ab. Die Polizei Daun sucht auch in diesem Fall nach Zeugen, 06592-96260

Ereignis: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Straße

Zeit: 26.01.2022, 09.40 Uhr

Eine Fußgängerin stand mit drei weiteren Personen am Bürgersteig im Bereich der Ein/Ausfahrt des Parkplatzes des Takko-Marktes in der Sarresdorfer Straße. Von dort aus wollten sie die Fahrbahn in Richtung Berufsbildende Schule queren. Eine Autofahrerin befuhr derweil mit ihrem Pkw das Parkplatzgelände in Richtung Sarresdorfer Straße und wollte dort nach rechts einbiegen. Hierzu fuhr sie zunächst links an der Personengruppe vorbei. Im Abbiegevorgang überrollte die PKW- Fahrerin dann mit dem Vorderreifen ihres Fahrzeuges den linken Fuß der Wartenden 19-Jährigen. Die Fußgängerin trug dabei eine leichte Verletzung davon.

Ereignis: Flüchtige Unfallverursacherin stand unter Alkoholeinfluss

Ort: Birresborn, Gerolsteiner Straße

Zeit: 26.01.2022, 16.55 Uhr

Eine 39 Jahre alte Autofahrerin befuhr mit ihrem PKW am gestrigen Mittwoch die Ortslage Birresborn in Richtung Mürlenbach. In der Gerolsteiner Straße stand ein abgestelltes Auto am Fahrbahnrand. Beim Vorbeifahren streifte die 39-Jährige mit ihrem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des geparkten PKW, der dabei beschädigt wurde. Die Autofahrerin entfernte sich zunächst vom Unfallort. Ein Zeuge hatte den Vorfall jedoch beobachtet und informierte die Polizei. Beamte der Gerolsteiner Wache stellten anschließend fest, dass die Autofahrerin stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Ereignis: Unfallverursacher alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Ort: Gerolstein, Burgstraße

Zeit: 26.01.2022, 18.30 Uhr

Ein Zeuge meldete gestern Abend über Notruf, dass er zunächst einen lauten Knall an seinem Haus gehört habe und dann feststellte, dass ein PKW gegen die Hauswand gestoßen war. Anschließend sei dieser in der Burgstraße weitergefahren. Wenige Minuten später meldet sich ein weiterer Zeuge und gab an, dass ein beschädigter PKW vor einem Haus in der Burgstraße abgestellt wurde. Der Fahrer sei ausgestiegen und weggegangen. Kurze Zeit später meldete sich der Fahrzeugführer des beschädigten PKW ebenfalls bei der Dauner Polizei und teilte mit wo er sich aufhält. Der 23- Jährige konnte angetroffen werden gab gegenüber den Beamten an, dass er betrunken sei und keinen Führerschein besitze. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 0,9 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell