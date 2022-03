POL-OS: Osnabrück: Polizeiinspektion Osnabrück veröffentlicht Jahresstatistik 2021

Ostercappeln (ots) - Am Samstagmittag, gegen 12.10 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Skoda den Lutterdamm aus Bohmte kommend in Richtung der Straße "Alter Damm" (L76). Beim Überqueren der Kreuzung missachtete der Mann aus Metelen (NRW) die Vorfahrt einer 34-Jährigen, die mit ihrem VW "Golf" von rechts kommend die Straße "Alter Damm" aus Neuenkirchen-Vörden kommend in Richtung Venne befuhr. Bei der ...

mehr