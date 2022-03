Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Mehrere Wohnungen nach Brand eines Mehrfamilienhauses nicht mehr bewohnbar - Sachschaden in fünfstelliger Höhe - Keine Verletzten

Hagen a.T.W. (ots)

Nach einem Gebäudebrand am Sonntagmittag in der Natruper Straße sind zwei Wohnungen eines Mehrparteienhauses bis auf Weiteres unbewohnbar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen 12.40 Uhr kam es an der Ecke zu der Straße "Neuer Kamp" zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Zuvor stellten mehrere Zeugen fest, dass ein Müllbehältnis auf einem Balkon im ersten Obergeschoss des Gebäudes Feuer gefangen hatte. Die Wohnungsinhaber befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in ihrer Wohnung. Die Flammen breiteten sich rasch auf die Wohnung und das Hausdach aus, der Balkon stand bereits nach kurzer Zeit in Vollbrand. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses retteten sich rechtzeitig ins Freie. Mit einem hohen Kräfteaufwand gelang es den Freiwilligen Ortsfeuerwehren aus Hagen, Niedermark und Oesede den Brand erfolgreich zu bekämpfen. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen zu der Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Inhalt eines Aschenbechers den Mülleimer entfacht und das Feuer verursacht haben. Die Natruper Straße wurde für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt. Am Montagmorgen wurde der Brandort nach Besichtigung der zuständigen Ermittler wieder frei gegeben. Es ist ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro entstanden. Zwei Wohnungen im 1. sowie 2. OG bleiben vorerst nicht mehr bewohnbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell