Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Festnahme nach Autodiebstahl und Unfallflucht + Brand an der Grillhütte + Drogen und Alkohol bei Autofahrern + Schaden durch Flaschenwurf + Polizei sucht beschädigten schwarzen BMW der X-Reihe

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Festnahme nach Autodiebstahl und Unfallflucht

Bereits am Donnerstag, 24. März, nahm die Polizei Stadtallendorf einen 26 Jahre alten Mann vorübergehend fest. Die Polizei beschuldigt den Mann, in der Alsfelder Straße unter Ausnutzung einer günstigen Gelegenheit ein Auto gestohlen, damit einen Unfall verursacht und anschließend geflüchtet zu sein. Nach bisherigem Wissen war der verlassene Pkw unverschlossen und ein Schlüssel steckte im Zündschloss. Der Beschuldigte stieg ein und beschädigte beim Zurücksetzen das Feld eines Metallzauns. Der Pkw blieb fahrbereit und der Mann fuhr nach dem Unfall davon. Am Zaun war ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden. Die Fahndung der Polizei endete mit dem Finden des Autos und der Festnahme des Beschuldigten. Der Heckschaden am Auto ist sehr wahrscheinlich ebenfalls vierstellig.

Amöneburg - Brand an der Grillhütte

Am Dienstag, 29. März, gegen 16.15 Uhr, löschten Angehörige des Sportvereins ein Feuer an der Grillhütte im Steinweg. Trotz des schnellen Eingreifens entstand an der Holzhütte ein sicher vierstelliger Schaden. Die Brandursache steht bislang nicht fest. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Kleintransporterfahrer unter Drogeneinfluss

Für den 27 Jahre alten Fahrer eines Kleintransporters endete die Fahrt am Mittwoch, 30. März, um 06.45 Uhr mit der Kontrolle in Kirchhain. Ein Drogentest hatte auf THC und Kokain reagiert, sodass die Polizei die Weiterfahrt untersagte und eine Blutprobe veranlasste.

Amöneburg - Mit über 1,7 Promille am Steuer

Die Polizei Stadtallendorf stoppte am Dienstag, 29. März, um kurz vor 22 Uhr in Amöneburg ein Auto mit einem erheblich alkoholisierten Fahrer. Der Alkotest des 43 Jahre alten Mannes zeigte 1,73 Promille an. Die Polizei stellte daraufhin den Führerschein und Autoschlüssel sicher und veranlasste die notwendige Blutprobe.

Dreihausen - Flaschenwurf beschädigt Dachziegel

Eine geworfene Flasche landete auf dem Dach eines Einfamilienhauses in der Mühlwiese und beschädigte zwei Dachziegel. Die Sachbeschädigung war am Freitag, 25. März, gegen 20 Uhr. Wer hat zu dieser Zeit in der Mühlweise Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ockershausen - Polizei sucht beschädigten schwarzen BMW der X-Reihe

Nach einem Unfall an der Einmündung Graf-von-Stauffenberg-Straße / Stephan-Niderehe-Straße am Dienstag, 29. März, um 18.10 Uhr sucht die Polizei einen vorne links an Stoßstange/Kotflügel und Radlauf mutmaßlich erheblich beschädigten schwarzen BMW der X-Serie. Rund um die Schadensstelle müsste leuchten rote Fremdfarbe erkennbar sein. Der Fahrer des BMW kam beim Abbiegen nach rechts von der Graf-von-Stauffenberg-Straße in die Stephan-Niderehestraße nach links von seiner Fahrspur ab. Der BMW kollidierte mit einem verkehrsbedingt vor der Einmündung haltenden roten Opel Corsa. Auf der Fahrerseite des Opel entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Die 30 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt. Der Fahrer des BMW flüchtete vom Unfallort. Die Fahndung nach dem Auto blieb bisher erfolglos. Wo steht seit Dienstagabend ein vorne links frisch unfallbeschädigter schwarzer BMW der X-Reihe? Wer hat den Unfall noch gesehen und kann nähere Angaben zum Auto und dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell