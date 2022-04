Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebstahl aus Kindergarten + Berauscht unterwegs + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Diebstahl aus Kindergarten

Technische Gegenstände im Wert von etwa 2000 Euro entwendeten Unbekannte aus einem Kindergarten im Karlsbader Weg. Zwischen 18.30 Uhr am Donnerstag (31. März) und 10.30 Uhr am Freitag gelangten die Diebe auf bislang nicht näher bekannte Weise in das Gebäude und verließen es vermutlich durch die Brandschutztüren über die Feuertreppe. Mit im Gepäck hatten sie neben Laptops auch ein Keyboard. Die Kripo Marburg, Telefonnummer 06421/4060, hofft auf Zeugenhinweise: Wem ist im Tatzeitraum im Karlsbader Weg oder direkter Umgebung eine Person mit einem Keyboard aufgefallen? Wer hat verdächtige Personen in oder an dem Kindergarten bemerkt?

Marburg: Berauscht unterwegs

Ein 23-Jähriger steht im Verdacht, am Freitag (1. April) seinen PKW unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu haben. Bei einer Kontrolle gegen 15.10 Uhr führten Polizeibeamte einen Drogenschnelltest durch, der positiv auf alle Substanzen reagierte, die der Test zu bieten hat. Es folgte eine Blutentnahme auf der Dienstelle, die der 23-Jährige im Anschluss verlassen durfte.

Fahrerfluchten

Marburg- Ockershausen: Zwei Unfälle im Zwetschgenweg

Gleich zwei Verkehrsunfallfluchten nahmen Beamte am Samstag (2. April) im Zwetschgenweg auf. Ob sie miteinander zusammenhängen oder es sich um einen Zufall handelt, steht bislang noch nicht fest. Erheblich beschädigt ließ ein Unbekannter einen geparkten schwarzen Ford Fiesta zurück, mit dem er zwischen 15.30 Uhr am Freitag (1. April) und 10.40 Uhr am Samstag kollidierte. Die Schäden in Höhe von etwa 2500 Euro befinden sich auf der Fahrerseite und entstanden vermutlich beim Vorbeifahren. Im gleichen Unfallzeitraum befuhr ein Unbekannter den Zwetschgenweg Richtung Leopold-Lucas-Straße, kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein Verkehrsschild. Am umgeknickten Mast entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. In beiden Fällen entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Die Polizei in Marburg, Telefonnummer 06421/4060, bittet um Zeugenhinweise zu den Unfällen.

Marburg: roten Adam beschädigt

Kratzer am hinteren linken Radkasten hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem in der Savignystraße geparkten Opel. Die 250 Euro hohen Schäden am roten Adam entstanden am Samstag (2. April) zwischen 13 und 17.15 Uhr. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Die Polizei in Marburg (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Hinweise.

Marburg: Nur kurz beim Bäcker

Der Halter eines grauen Opel Zafira befand sich am Samstag (2. April) gegen 9 Uhr wenige Minuten beim Bäcker, als ein Unbekannter gegen sein Auto fuhr. Der Opel stand auf dem Parkplatz neben dem Bäcker in der Marburger Straße 4. Die etwa 1000 Euro hohen Schäden befinden sich hinten links. Die Beamten fanden zudem blauen Fremdlack am Opel, was Rückschlüsse auf das verursachende Fahrzeug geben könnte. Die Polizei in Marburg (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Zeugenhinweise.

Marburg: Nur kurz einkaufen - erster Fall

Innerhalb von 20 Minuten entstanden am Samstag (2. April) Schäden in Höhe von 1000 Euro an einem geparkten blauen VW Passat. Zwischen 10.50 und 11.10 Uhr ging der Halter im Herkules-Markt in der Temmlerstraße einkaufen, das Auto stand auf dem Parkplatz neben dem Gebäude auf der Seite der Südspange. Als der Halter zurückkehrte, bemerkte er die Schäden. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Die Marburger Polizei (Telefonnummer06421/4060) bittet um Hinweise.

Lahntal-Sterzhausen: Nur mal kurz einkaufen - zweiter Fall

Ein weißer VW parkte am Montag (28. März) zwischen 12.35 und 12.45 Uhr auf den Behinderten-Parkplätzen des Aldi-Markts in der Wittgensteiner Straße. Ein unbekannter Autofahrer kollidierte in diesem Zeitraum mit dem rechten hinteren Kotflügel und verursachte damit etwa 2500 Euro hohe Schäden am Polo. Anstatt auf den Halter zu warten, entfernte sich der unbekannte Fahrer. Die Marburger Polizei (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Zeugenhinweise.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

