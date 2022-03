POL-PDMY: Mutmaßlicher Brandstifter ermittelt!

Bad Breisig (ots) - Am 27.03.2022 gegen 19:20 Uhr wird der Polizeiinspektion Remagen der Brand einer Scheune in Bad Breisig gemeldet. Vor Ort stellt sich heraus, dass die Ursache der Rauchentwicklung durch Gartenarbeiten gesetzt wurde. Hierbei wurde ein an eine Scheune grenzender Holzbalken durch Funkenflug in Brand gesetzt. Die Glut loderte bis zum Folgetag und konnte ...

