POL-PDMY: Pressemeldung Polizeiinspektion Remagen Wochenende 25.03.2022-27.03.2022

Wochenende 25.03.2022-27.03.2022

Remagen-Unkelbach

Feuerwehreinsatz wegen angebranntem Essen

Der Rettungsleitstelle wurde durch Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in Remagen-Unkelbach gemeldet. Die Bewohner hatten vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei das Anwesen verlassen. Als Ursache der starken Rauchentwicklung konnte angebranntes Essen auf dem Herd festgestellt werden. Es kam zu keinen Personen- bzw. Sachschäden.

Sinzig

Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag, 26.03.2022 im Zeitraum von 19.30 - 21.00 Uhr drangen unbekannte Täter über den rückwärtigen Bereich in ein Einfamilienhaus in Sinzig in der Straße Im Herrental ein. Hinweise zur Tat, verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizeiinspektion Remagen Tel.: 02642/93820

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmittel

Im Rahmen Verkehrskontrollen wurden in den Ortslagen Bad Breisig und Remagen bei drei Fahrzeugführern Anzeichen eines zeitnahen Betäubungsmittelkonsums festgestellt. Bei allen drei Personen wurde eine Blutprobe angeordnet und entsprechende Verfahren eingeleitet. Zwei Fahrzeugführer waren nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

