Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in der Ortslage Bell (bei Mendig) - PKW-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Bell (ots)

Am Freitag, den 25.03.2022, gegen 15:50 Uhr, ereignete sich an der Einmündung Hauptstraße/Kastorstraße in Bell ein Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem PKW. Hierbei wurde ein 21-jähriger Motorradfahrers aus der Verbandsgemeinde Mendig schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Nach dem Stand er Ermittlungen hatte ein 57-jähriger PKW-Fahrer, welcher aus einer schmalen Seitenstraße kam, dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der PKW-Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand. In der Folge wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein zum Zweck der vorl. Entziehung sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell