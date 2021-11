Feuerwehr Moers

FW Moers: Schwerer Verkehrsunfall mit 5 Verletzten

Am Samstagabend kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Krefelder Straße. Gegen 19 Uhr stießen dort zwei PKW zusammen. Da zu diesem Zeitpunkt unklar war ob Personen eingeklemmt waren, wurde die Feuerwehr Moers mit zwei Löschzügen sowie 3 Rettungswagen und 2 Notärzten zur Unfallstelle gerufen. Nach Eintreffen der ersten Rettungskräfte stellte sich schnell heraus, dass keine Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt waren. Der Rettungsdienst versorgte insgesamt 3 Schwerverletzte, die im Anschluss in die umliegenden Krankenhäuser transportiert und weiter behandelt wurden. Zwei weitere Personen verletzten sich leicht, diese wurden vorsorglich ebenfalls durch einen weiteren Krankenwagen ins Krankenhaus transportiert.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Feuerwehr leuchtete die Einsatzstelle aus und streute auslaufende Betriebsmittel ab.

Der Kreuzungsbereich musste in allen Richtungen voll gesperrt werden.

Leider versuchten einige Verkehrsteilnehmer die Sperrung von Feuerwehr und Polizei auf dem Geh- und Radweg zu umfahren, um so die Einsatzstelle passieren zu können.

Im Einsatz war der Löschzug Hauptwache, sowie der Löschzug Hülsdonk der freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst mit 3 Rettungswagen, 2 Notärzte und ein Krankenwagen mit insgesamt 37 Einsatzkräften.

