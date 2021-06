Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Versuchter Einbruch in Büroräume - Alarmanlage vertreibt Täter

Homberg (ots)

Gudensberg

Versuchter Einbruch in Büroräume Tatzeit: 20.06.2021, 03:39 Uhr In die Räume einer Kanzlei in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Kasseler Straße versuchten unbekannte Täter am Sonntagmorgen einzubrechen. Die Täter flüchteten nach Auslösung einer Alarmanlage. Die unbekannten Täter versuchten ein Fenster zu den Räumen der Kanzlei mit einem unbekannten Werkzeug aufzubrechen. Hierbei lösten sie die vorhandene Alarmanlage aus, woraufhin die Täter umgehend flüchteten. Die Täter gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Der angerichtete Sachschaden beträgt 250,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell