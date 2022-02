Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Bedrohung

Zeugenaufruf

Baden-Baden (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, wurde der Geschädigte im Bereich des Augustaplatzes von einer jüngeren männlichen Person angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Der Geschädigte verneinte die Anfrage und ging weg, woraufhin ihn der jüngere Mann verfolgte. Als sich der Geschädigte umdrehte hielt ihm der jüngere Mann einen waffenähnlichen Gegenstand vors Gesicht. Als Geschädigte nach der Waffe greifen wollte entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit. Im Vorgang zur Bedrohung soll sich der jüngere Mann im Bereich der Bushaltestelle am Augustaplatz aufgehalten haben und dort schon mehrere Passanten nach Zigaretten angesprochen haben. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Baden-Baden, Telefon 07221/680120, in Verbindung zu setzten.

