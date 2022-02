Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einsatz in Innenstadt

Offenburg (ots)

Ein Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Glaserstraße hat am heutigen Freitagmittag zu einem größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Innenstadt geführt. Kurz nach 15 Uhr meldete ein Anrufer aus dem Gebäude dringenden Qualm, wonach die Glaserstraße umgehend gesperrt und durch die Wehrleute mit den Löschmaßnahmen begonnen wurde. Nach derzeitigem Sachstand dürfte der technische Defekt an einem Küchengerät der Grund für das Eingreifen der Einsatzkräfte gewesen sein. Verletzt wurde nach aktuellem Ermittlungsstand niemand. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor. Aktuell finden noch Nachlöscharbeiten statt.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell