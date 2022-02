Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrrad aus Hof entwendet, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Aus einem Hof eines Hauses in der Hildastraße wurde am Donnerstag im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr ein Mountainbike gestohlen. Dem unbekannten Dieb gelang es, dass mit einem Zahlenmetallschloss gesicherte Fahrrad aus dem Hof zu entwenden und dafür ein älteres, defektes Herrenrad zu hinterlassen. Bei dem entwendeten Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke "Bergsteiger / REX" mit weißer Rahmenfarbe und grüner Schrift. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 078121-2200 mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg in Verbindung zu setzen.

/bk

