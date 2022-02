Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Brandstiftung

Lahr (ots)

Aus bislang nicht bekannten Gründen sorgte eine 48-Jährige für einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst, nachdem sie versucht hatte, ihre Wohnung in Brand zu stecken. Gegen 22:30 Uhr habe die Dame in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Flugplatzstraße mehrere Holzstücke auf dem Boden entzündet und im Anschluss die Wohnung verlassen. Als sie mit einem Taxi abgeholt wurde, habe sie dem Fahrer von ihrer Tat erzählt. Der Taxifahrer fuhr umgehend zur Anschrift der Dame zurück und überredete sie, in die Wohnung zurückzukehren und das Feuer zu löschen. Parallel hatte bereits eine Nachbarin über mehrere Ecken die Einsatzkräfte über den Brand informiert. Noch bevor Feuerwehr und Polizei vor Ort eingetroffen waren, hatte die Endvierzigerin das Feuer bereits gelöscht, bevor sich der Brand ausbreiten konnte. Die Polizisten konnten die Frau vor Ort vorläufig festnehmen. Zu diesem Zeitpunkt lag eine Alkoholisierung von über einem Promille vor. Sie wurde in der Folge in einer Fachklinik untergebracht. Verletzt wurde durch den Vorfall glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

