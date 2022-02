Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Staufenberg, K3766 - Unfall unter Alkoholeinfluss

Gernsbach (ots)

Mit mehreren Strafanzeigen muss ein 18-Jähriger rechnen, nachdem er am späten Donnerstagabend mit einem PKW im Graben landete. Gegen 22:50 Uhr meldete eine Anruferin einen verunfallten VW neben der Kreisstraße zwischen Baden-Baden und Staufenberg. Ein Fahrer konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Durch die Beamten des Polizeireviers Gaggenau konnte ein 18-Jähriger als Fahrer des VW ermittelt werden. Dieser hatte im Vorfeld den Fahrzeugschlüssel seiner Mutter entwendet. Nachdem der Teenager bei seinen Großeltern angetroffen wurde, konnte bei diesem erheblicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test zeigt einen Wert von rund 1,5 Promille an, weshalb er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Darüber hinaus ist der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er selbst wurde durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Am VW entstand ein Schaden von ungefähr 8.000 Euro. Über die Schadenhöhe des Flurschadens können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden.

/pi

