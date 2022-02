Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Jugendliche halten Polizei auf Trab

Baden-Baden (ots)

Das Verhalten von mehreren Jugendlichen sorgte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag für mehrere Einsätze der Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Zunächst sollen vier Jugendliche gegen 23:50 Uhr am Bahnhof Baden-Baden mit Pfefferspray gesprüht haben, wodurch glücklicherweise niemand verletzt wurde. Beim Eintreffen der Streife hatten die Jugendlichen die Örtlichkeit bereits verlassen. Gegen 1:10 Uhr konnten Anwohner beobachten, wie sich drei bis vier Jugendliche an einem Zigarettenautomaten in der Hubertusstraße zu schaffen machten. Auch hier hatten sich diese bereits entfernt, bevor die Polizei vor Ort war. Im Rahmen der Fahndung konnte ein Jugendlicher in der Rheinstraße festgestellt werden, welcher zuvor auf der Flucht vor den Beamten offensichtlich seine Schuhe verloren hatte. Bei dem Jugendlichen konnten ein verbotenes Einhandmesser und ein Tierabwehrspray festgestellt werden. Da er die Polizisten zudem mehrfach beleidigte, muss er mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

/pi

