Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, B28 - Aufgefahren

Kehl (ots)

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem Mercedes und einem Audi kam es am Donnerstagabend auf der B28 in Höhe der Auffahrt A5 in Fahrtrichtung Basel. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 27-jährige Mercedes-Fahrer gegen 22:45 Uhr auf den linken Fahrstreifen gewechselt und kollidierte anschließend mit dem vorausfahrenden Audi. Bei dem Zusammenstoß wurde der 39-jährige Audi-Lenker glücklicherweise nur leicht verletzt. Vorsorglich wurde er in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 20.000 Euro.

