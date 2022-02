Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Falsch gefahren und Unfall verursacht

Baden-Baden (ots)

Zu einem Unfall zwischen zwei PKW kam es am Donnerstagnachmittag, nachdem ein Ford-Lenker zuvor falsch abbiegen wollte. Gegen 15:10 Uhr war der 22-Jährige Fahrer des Fords in der Bertholdstraße unterwegs, als er nach links abbiegen wollte. Hierbei stellte er offensichtlich fest, dass dort die Einfahrt aufgrund einer Einbahnstraßenregelung verboten ist. Der junge Mann wollte sich daraufhin wieder in den laufenden Verkehr der Bertholdstraße einordnen. Hierbei übersah er offenbar einen herannahenden 35-Jährigen VW-Fahrer, wodurch es zu einer Kollision kam. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ungefähr 5.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

