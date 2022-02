Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Nach Unfall schwer verletzt

Muggensturm (ots)

Zu einem Unfall mit einer schwer verletzten Toyota-Fahrerin kam es am Donnerstagmittag in Muggensturm. Nach bisherigen Feststellungen befuhr die Fahrerin eines VW kurz nach 16 Uhr die L67 von Muggensturm kommend und wollte auf die B462 auffahren. Hierbei missachtete die 20-Jährige offenbar beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Muggensturm herannahenden 55-Jährigen und kollidierte mit ihrem PKW. Die L67 musste kurzzeitig gesperrt werden. Die schwer verletzte Frau wurde umgehend mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen ist ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro zu beziffern.

