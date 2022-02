Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Versuchter Automatenaufbruch

Kehl (ots)

Nachdem ein bislang Unbekannter versucht hat, einen Parkscheinautomaten der Stadt Kehl auf dem Parkplatz am Läger aufzubrechen, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Kehl. Der Unbekannte soll sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14:00 Uhr und Donnerstag, 08:15 Uhr an dem Automaten zu schaffen gemacht haben. Hierbei verursachte er an dem Gerät einen Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise zu dem Vorfall werden unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegengenommen.

/bk

