POL-OG: Bühlertal - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Bühlertal (ots)

Der Fahrer eines Ford Fiesta kollidierte am Donnerstagabend in der Haabergstraße mit einer Gartenmauer, nachdem er zuvor einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste. Gegen 20:20 Uhr befuhr der 48-Jährige Ford-Lenker die Haabergstraße, als ihm in der Fahrbahnmitte ein dunkler Pkw, besetzt mit zwei weiblichen Personen, entgegengekommen sein soll. Um eine Kollision mit dem anderen Auto zu verhindern, habe der Endvierziger nach rechts gelenkt und sei dort mit der Gartenmauer kollidiert. Das entgegenkommende Fahrzeug, bei dem es sich möglicherweise um einen Audi handeln könnte, setzte seine Fahrt fort, ohne sich zu erkennen geben. Am Ford entstand ein Schaden von ungefähr 2.000 Euro, während die Mauer nicht beschädigt wurde. Zeugen, die Hinweise zu dem dunkeln PKW oder dessen Insassen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 bei den Beamten des Polizeireviers Bühl zu melden.

