BPOLI EBB: Aufenthaltsdauer überschritten

Bautzen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 15. Februar 2022 gegen 22:15 Uhr in Bautzen einen Reisebus, welcher von Polen in Richtung Frankreich fuhr.

Insassen waren unter anderem drei Männer aus Guatemala und ein Mexikaner.

Bei der Nachschau in den vorgelegten Pässen der Männer wurde durch die Polizisten festgestellt, dass alle Vier ihre zulässigen Aufenthaltszeiten im Schengengebiet überschritten haben

Sie wurden in Gewahrsam genommen, beanzeigt und werden anschließend nach Polen zurückgeschoben.

