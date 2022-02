Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schwarzarbeiter in Zittau gestoppt - 7.500,00 Euro unerlaubter Arbeitslohn beschlagnahmt

Zittau (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14. Februar 2022 kontrollierten Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz in Zittau einen ukrainischen Kleintransporter. Insassen waren dreizehn ukrainische Frauen und Männer, welche auf dem Weg nach Polen und weiter in die Ukraine waren. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass sich eine Frau zu lange im Schengengebiet aufgehalten hat und weitere acht Ukrainer in Deutschland gearbeitet haben ohne die dafür erforderlichen Dokumente zu besitzen.

Es wurden insgesamt 7.500,00 Euro unerlaubter Arbeitslohn beschlagnahmt, die beiden ukrainischen Fahrer als Schleuser beanzeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen alle zehn Personen an die Ausländerbehörde übergeben, welche den Aufenthalt beendende Maßnahmen durchführt.

