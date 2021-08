Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Fahrer setzt sich mit über 2 Promille hinters Steuer seines Sattelzuges

Ludwigsburg (ots)

Mit über zwei Promille war am Dienstagvormittag ein 34-jähriger Sattelzuglenker in der Johannes-Kepler-Straße in Herrenberg unterwegs. Als er mehrfach vergeblich versuchte auf einem Firmengelände einzuparken, wurde ein Zeuge auf ihn aufmerksam und sprach ihn an. Da der Fahrer nicht reagierte, verständigte er die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung des Fahrers fest. Mit einem Wert von über zwei Promille musste sich der 34-Jährige in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Der Sattelzug musste durch einen zwischenzeitlich durch seinen Arbeitgeber verständigten Ersatzfahrer weitergefahren werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell