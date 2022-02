Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schmierereien quer über den Bahnhof

Löbau (ots)

Schmierereien einmal quer über den ganzen Bahnhof Löbau mussten am 14. Februar 2021 durch Bundespolizisten dokumentiert werden. Durch eine Information der DB AG wurde der Bundespolizei Ebersbach bekannt, dass bislang unbekannte Täter mehrere Warenautomaten, eine Infotafel, einen Mülleimer und die Bahnunterführung mit Stiften in den Farben Schwarz, Weiß, Rot Blau und Gelb beschmierten. Insgesamt wurde eine Fläche von ca. 9,5 qm in Mitleidenschaft gezogen. Die Schmierereien wurden fotografisch gesichert und eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

