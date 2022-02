Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubt in Deutschland gearbeitet

Bautzen (ots)

Bei der Kontrolle eines Reisebusses, welcher auf dem Weg nach Polen war, stellten Bundespolizisten am 15. Februar 2022 gegen 10:45 Uhr zwei Männer fest, welche ohne Erlaubnis in Deutschland gearbeitet haben.

Der 52-jährige Ukrainer und der 63-jährige Armenier gaben an, dass sie in Deutschland waren. Die Frage, ob sie in Deutschland auch gearbeitet haben, verneinten beide.

Bei der Nachschau im mitgeführten Gepäck fanden die Polizisten dann allerdings Hinweise, dass beide einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind.

Die dafür erforderlichen Dokumente konnte keiner der Beiden vorweisen. Sie wurden in Gewahrsam genommen, beanzeigt und anschließend durch die Ausländerbehörde aufgefordert Deutschland unverzüglich zu verlassen.

