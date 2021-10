Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl

Apolda (ots)

Ein Ladendiebstahl ereignete sich am 07.10.2021 gegen 16:45 Uhr im Apoldaer Glockenhofcenter. Eine 37jährige Frau entnahm aus dem Spirituosen- Regal in der Norma-Filiale zwei Ouzo- Flaschen im Wert von 11,98 Euro, steckte sie in ihren Einkaufsbeutel und verließ den Kassenbereich ohne das Beutegut zu bezahlen. Die Tat wurde durch einen anwesenden Ladendetektiv beobachtet. Durch die herbeigerufenen Polizeibeamten konnte die Identität der Täterin festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

