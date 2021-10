Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Ein Radfahrer befuhr am 07.102021 gegen 05:50 Uhr die Ettersburger Straße in Richtung Ernst-Thälmann-Straße. Aufgrund einer Baustelle war seine Fahrtrichtung deutlich sichtbar durch beidseitig aufgestellte Verkehrszeichen gesperrt. Dies missachtete der Radfahrer und umfuhr die Absperrung. Ein Pkw-Fahrer im Gegenverkehr sah den Radler kommen und stoppte sein Fahrzeug. Trotzdem fuhr der Radfahrer weiter und kollidierte in der Folge frontal mit dem Pkw, konnte sich aber glücklicherweise abfangen und wurde nicht verletzt. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro, der Schaden am Pkw beläuft sich auf 2.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell