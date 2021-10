Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfälle

Weimar (ots)

Am 06.10.2021 gegen 20:40 Uhr befährt ein Pkw-Fahrer die B 7 Abzweig Ulla in Richtung Nohra, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Trotz Gefahrenbremsung kollidierte er mit dem Tier. Am Pkw entstand Sachschaden, dass Reh überlebt die Kollision nicht.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich am 07.10.2021 gegen 05:10 Uhr auf der Landstraße aus Kleinobringen kommend in Richtung Ramsla. Hier überquerte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Der Fahrer eines Pkw BMW stieß trotz Gefahrenbremsung mit einem der Tiere zusammen. Das Wildschwein verließ unerlaubt den Unfallort. Am Pkw enstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro.

