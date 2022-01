Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.01.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: 10.000 Schaden nach Unfall

Nicht mehr fahrbereit war ein VW nach einem Unfall am Donnerstagabend auf der Landesstraße zwischen Rinschheim und Altheim. Ein 35-jähriger Autofahrer kam mit seinem Familienvan nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Betonrohr. Das Fahrzeug kam auf einem Feldweg zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Ravenstein: Brennholz entwendet

Unbekannte haben zwischen Anfang Dezember und vergangenem Dienstag zehn Raummeter Holz von einem Lagerplatz im Gewann Hevenich zwischen Oberwittstadt und Schillingsstadt entwendet. Das Holz muss mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Wer Hinweise zu dem Diebstahl, bei dem ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand, geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim melden.

Neckarzimmern: Spielhalle im Visier von Einbrechern

Zwei Unbekannte versuchten in der Nacht auf Freitag, kurz nach 3 Uhr, in eine Spielhalle im Neckarzimmer Ortsteil Steinbach einzubrechen. Eine Zeugin wurde durch die Alarmanlage auf den Vorfall aufmerksam und sah zwei komplett dunkel gekleidete Personen zunächst in Richtung Gundelsheim und dann in den Steinbachweg flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb ergebnislos. Ermittlungen ergaben, dass sich die Personen mit einem Werkzeug an der Außentüre des Gebäudes in der Heilbronner Straße zu schaffen gemacht hatten. Wer verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

Mosbach: 58-Jähriger schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bereits am Donnerstag, 13. Januar, ereignete sich an der Bushaltestelle in der Nähe des Ärztehauses im Knopfweg in Mosbach ein Vorfall, bei dem ein 58-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Mann war zuvor mit dem Linienbus von Schefflenz nach Mosbach gefahren und kam dort gegen 10 Uhr an. Beim Aussteigen aus dem Bus hielt sich der gehbehinderte Fahrgast an einer Haltestange fest. Der Busfahrer setzte seine Fahrt fort, was dazu führte, dass der 58-Jährige stürzte und verletzt wurde. Während der Bus davon fuhr, wurde der Verletzte von einem bislang unbekannten Passanten in das nahegelegene Krankenhaus geführt und dort stationär aufgenommen. Der Unfall wurde bei der Polizei nachträglich angezeigt. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht sowie die Person, die dem Verletzten auf die Beine half. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Mosbach: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Offenbar zu spät bemerkte ein 65-jähriger Opel-Fahrer am späten Mittwochnachmittag, dass ein vor ihm fahrender Hyundai-Fahrer abbremste. Der Mann fuhr aus Richtung Neckarburken auf der Bundesstraße 27 in Richtung Stadtmitte Mosbach. Auf Höhe der dortigen Tankstelle prallte er gegen den SUV des vorausfahrenden 53-Jährigen. Dieser wurde dabei leicht verletzt, so dass er mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell