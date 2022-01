Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.01.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: 10.000 Euro Unfallschäden

Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Heilbronn. Ein 43-Jähriger fuhr gegen 9.30 Uhr mit seinem Peugeot auf der Landwehrstraße. An der Kreuzung mit der Kastellstraße übersah er wohl entweder das "Vorfahrt gewähren"-Schild oder den dort fahrenden Mercedes eines 50-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Die Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt.

Bad Rappenau: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Das Zusammenspiel von zu viel Alkohol und nicht an die Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit, führte in der Nacht auf Freitag zu einem Unfall bei Bad Rappenau. Ein 24-Jähriger fuhr mit seinem Ford von Bad Wimpfen in Richtung Bad Rappenau-Bonfeld. Auf der winterglatten Straße verlor der junge Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und kam von der Straße in den Grünstreifen ab, wo sich der PKW überschlug. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen, woraufhin der Fahrer ausstieg und ohne den Unfall zu melden nach Hause lief. Nachdem ein Zeuge gegen Mitternacht das verunfallte Auto bemerkte und sich bei der Polizei meldete, konnte der 24-Jährige an seiner Anschrift angetroffen werden, wo er bereits im Bett lag. Weil er den Anschein machte unter Alkoholeinfluss zu stehen, wurde mit ihm ein Test durchgeführt, der einen Wert von über 1,1 Promille anzeigte. Er musste daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Heilbronn: Aufruhr im Linienbus

In einem Heilbronner Linienbus kam es am Donnerstagvormittag zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Busfahrer und einem Unbekannten. Der Bus hatte in Kirchhausen eine Frau, die vermutlich mit dem Linienbus fahren wollte, nicht mehr mitgenommen, da der Bus schon angefahren war. Daraufhin verfolgte ein schwarzer BMW den Bus bis nach Heilbronn, wo der Wagen gegen 9.50 Uhr an der Haltestelle Allee Post neben dem Bus anhielt. Der unbekannte Mann betrat daraufhin den Bus, beleidigte den Busfahrer und spuckte diesem ins Gesicht. Der Unbekannte verließ den Bus und stieß beim Hinausgehen weitere Drohungen aus. Zeugen, die Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 7479-0 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Möckmühl: Missglücktes Überholmanöver führt zum Unfall

Der Überholvorgang eines 65-jährigen Dacia-Fahrers endete am Mittwochmittag bei Möckmühl in einem Unfall. Der 43 Jahre alte Fahrer eines Seats fuhr gegen 13.30 Uhr von Möckmühl in Richtung Züttlingen und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Eine dahinterfahrende Zeugin bemerkte den Abbiegevorgang und bremste ihr Fahrzeug ab. Der darauffolgende Dacia-Fahrer bemerkte den Abbiegeversuch wohl nicht und setzte zum Überholen an. Daraufhin kollidierten der Dacia und der Seat, wobei an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand. Der 65-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

