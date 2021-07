Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Das Polizeipräsidium Einsatz bekommt einen Förderverein

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Göppingen (ots)

Am Dienstag, 29.06.2021, haben 19 Gründungsmitglieder mit der Verabschiedung einer Satzung sowie der Wahl einer Vorstandschaft den "Förderverein Polizeipräsidium Einsatz" ins Leben gerufen. Sowohl Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Einsatz, als auch externe Gäste folgten der Einladung des amtierenden Präsidenten des PP Einsatz Ralph Papcke. Neben Herrn Landrat Edgar Wolff waren der Oberbürgermeister der Stadt Göppingen, Herr Alexander Maier, der Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes Göppingen, Herr Peter Hofelich, und der Landesvertreter der Malteser Göppingen, Herr Edmund Baur, anwesend. "Die öffentliche Sicherheit und Ordnung in unserer Stadt wie in unserem Landkreis liegt uns am Herzen. Wir wollen uns hier mehr engagieren und die Verbindung weiter stärken", so Ralph Papcke. In seiner Begrüßungsrede verdeutlichte er außerdem seine Freude über die auf seine Initiative erfolgte Gründung des Vereins. Durch diesen kann nun genau dort schnelle Hilfe geboten werden kann, wo sie benötigt wird. Ziel des Vereins ist es, vor allem die Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Institutionen oder Vereinen mit Sicherheitsaufgaben zu intensivieren und die kommunale Kriminalprävention zu stärken. Auch die Unterstützung und die Möglichkeit, erkrankten Kolleginnen und Kollegen des PP Einsatz ein schnelles Hilfsangebot unterbreiten zu können, wurden in der Satzung verankert. Außerdem will sich der Verein den Themen Wohlfahrt und Jugendhilfe sowie Kultur und Sport annehmen. Elementare Tagesordnungspunkte der Gründungsversammlung bildeten die Verabschiedung des Satzungsentwurfes und die Wahl der Vorstandschaft. Zur Wahl stellte sich für den ersten Vereinsvorsitz Herr Oberbürgermeister Alexander Maier, welcher diese im ersten Wahlgang einstimmig für sich entscheiden konnte. Ins Amt des zweiten Vorsitzenden wurde Herr Anton Saile, Vizepräsident des PP Einsatz, ebenfalls einstimmig, votiert. Die Vorstandschaft wurde durch die Besetzung der Ämter der Schriftführerin und der Kassenwartin mit jeweiliger Stellvertretung komplettiert. In den kommenden Monaten wird der Förderverein die weiteren Schritte für die Eintragung ins Vereinsregister vornehmen und die erste ordentliche Mitgliederversammlung durchführen. Ihr Interesse, ebenfalls Mitglied im Förderverein des Polizeipräsidiums Einsatz zu werden, wurde geweckt? Oder Sie haben eine Frage zum Förderverein? Gerne können Sie sich an die Geschäftsstelle des Fördervereins, unter 07161 616 1224 oder 07161 616 1222, wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell