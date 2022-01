Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.01.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Mann schnappt Pedelec-Dieb

Ein 26-Jähriger entdeckte am Donnerstag in Bad Mergentheim einen Dieb auf frischer Tat. Der unbekannte Täter schnitt das Kabelschloss eines Pedelecs durch, welches an einem Verkehrszeichen in der Nonnengasse gesichert war. Als der Eigentümer gegen 22.40 Uhr vor die dortige Gaststätte trat, konnte er beobachten wie der Dieb auf sein Pedelec stieg. Da dieser den Motor nicht anschalten konnte, holte der 26-Jährige den Flüchtenden nach circa 10 Metern ein. Er zog den Mann von seinem Gefährt und konnte so den Diebstahl des 2.800 Euro teuren Fahrzeugs verhindern. Der Unbekannte flüchtete dann zu Fuß.

Beschreibung des Täters:

Männlich, 25-30 Jahre alt, Circa 1,85 Meter groß, Schlank, Helle Haut

Kleidung:

Mütze oder Kapuze, Helle Winterjacke, Helle Jeans, Schal ins Gesicht gezogen.

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell