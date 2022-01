Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.01.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Leiter des Polizeipostens Schefflenz im Ruhestand Siegbert Schuch tritt nach über 42 Jahren Polizeidienst den Ruhestand an.

Polizeihauptkommissar Schuch trat am 1. März 1979 bei der Bereitschaftspolizei Bruchsal seinen Dienst bei der Polizei an. Nach seiner Ausbildung wurde er zur damaligen Polizeidirektion Ludwigsburg versetzt und im Streifen- und Verkehrsdienst eingesetzt. Im April 1985 erfolgte dann seine Versetzung zum Polizeirevier Mosbach und erneute Verwendung im Streifen- und Verkehrsdienst. Nach erfolgreicher Staatsprüfung für den gehobenen Dienst der Schutzpolizei wurde er zum Polizeikommissar befördert und erstmals im Ermittlungsdienst, beim damaligen Polizeiposten Mosbach-Diedesheim eingesetzt. Es folgte eine Verwendung beim damaligen Polizeiposten Haßmersheim, dessen Leitung ihm später übertragen wurde. Während seiner Zeit beim Polizeiposten in Haßmersheim wurde er im Jahr 2003 zum Polizeihauptkommissar befördert. Anschließend folgten Verwendungen beim Bezirksdienst des Reviers Mosbach und erneut beim Polizeiposten Mosbach-Diedesheim. Am 1. Januar 2018 wurde Schuch zum Leiter des Polizeipostens Schefflenz ernannt, diese Aufgabe hatte er bis zu seiner Pensionierung zum 1. Januar 2022 inne. Neben den dienstlichen Erfolgen war Siegbert Schuch auch ein erfolgreicher Sportschütze. So war er wiederholt Polizeilandesmeister im Einzel und auch Deutscher Polizeimeister im Einzel. Mit der Mannschaft konnte sich Siegbert Schuch 13 mal Polizeilandesmeister und acht mal Deutscher Polizeimeister nennen. Bei zwei europäischen Polizeimeisterschaften verpasste er mit der Mannschaft nur knapp einen Podestplatz.

Der Leiter des Polizeireviers Mosbach EPHK Achim Küller überreichte Polizeihauptkommissar Schuch im Rahmen einer kleinen Feierstunde die Ruhestandsurkunde und bedankte sich auch im Namen von Polizeipräsident Hans Becker bei ihm für 42 Jahre Polizeidienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell