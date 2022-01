Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.01.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Baustellendiebstahl - Zeugen gesucht

Diebe verschafften sich in den vergangenen Wochen unbemerkt Zutritt zu einem Rohbau und entwendeten einen Stromverteilerkasten. Die Unbekannten begaben sich in die Tiefgarage des Rohbaus in der Claude-Monet-Straße in Künzelsau und nahmen den Verteilerkasten im Wert von mehreren hundert Euro mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Mulfingen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag in Mulfingen sucht die Polizei nach Zeugen, die in einem weißen Fahrzeug saßen und diesen beobachten konnten. Gegen 13.30 Uhr touchierte ein 45-jähriger Ford-Fahrer im Kurvenbereich der Hohenlohestraße einen entgegenkommenden Linienbus. Durch den Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die Insassen eines weißen Fahrzeuges befanden sich zur Unfallzeit in unmittelbarer Nähe und werden nun dringend als Zeugen gesucht. Die Personen und weitere Zeugen, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu wenden.

