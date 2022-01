Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.01.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Weinsberg: Festnahme nach Festnahme

Gleich zwei Männer wurden am 10. Januar durch eine Fahndungsstreife der Verkehrspolizei Weinsberg festgenommen. Bei der Kontrolle eines 28-jährigen Pkw-Lenkers an der Anschlussstelle Weinsberg-Ellhofen stellte sich zunächst heraus, dass dieser keinen Führerschein besitzt. Außerdem wurde der Mann mit Haftbefehl gesucht. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, zahlte er die noch ausstehende Geldstrafe. Jedoch durfte er nicht weiterfahren, da er keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Daher wurde auch der Pkw-Schlüssel sichergestellt. Der 28-Jährige sollte dann von einem Angehörigen bei der Dienststelle in Weinsberg abgeholt werden. Dieser hatte wohl nicht damit gerechnet, dass auch seine Personalien durch die Beamten überprüft werden. Denn auch er wurde per Haftbefehl gesucht. Nachdem der Verwandte ebenfalls den erforderlichen Geldbetrag bezahlen konnte, wurden die Beiden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Lauda-Königshofen: Unfall an Ampelkreuzung - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch bei Lauda-Königshofen sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 52-Jähriger befuhr gegen 15.30 Uhr mit seinem VW-Caddy die Straße "Am Wörth" von Lauda kommend. An der Ampel wollte er nach rechts auf die Bundesstraße 290 abbiegen. Hierbei stand er nach eigenen Angaben als erstes Fahrzeug an der roten Ampel und fuhr angeblich bei Gelblicht nach rechts in den Kreuzungsbereich ein. Ein 34-Jähriger war zeitgleich mit seinem VW Polo auf der Bundesstraße 290 von Gerlachsheim in Richtung Königshofen unterwegs. Dieser sei nach eigenen Angaben ebenfalls bei gelb in den Kreuzungsbereich eingefahren. Wenige Meter nach der Ampel kam es dann zur Kollision der beiden Pkw. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Hinter dem VW Polo sollen noch zwei weitere Fahrzeuge gefahren sein. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nun zur Klärung des Unfallhergangs die Insassen dieser beiden Autos und weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Einbruchsversuch in Imbiss

Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Mittwoch einen Imbissstand in Tauberbischofsheim in der Straße "Schlossplatz". Die Täter versuchten zwischen 20 Uhr am Dienstag und 10 Uhr am Mittwoch die Türe mit Gewalt zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Lauda-Königshofen-Oberlauda: Beschädigung von Bushaltestellen - Ergänzung zu Zeugenaufruf

In der Nacht auf Sonntag kam es in Lauda-Königshofen-Oberlauda zu mehreren Sachbeschädigungen von Bushaltestellen, wir berichteten (Link zur Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5123216). Zwischenzeitlich wurde ein weiterer Fall bekannt. In Oberlauda wurden insgesamt acht Scheiben von drei Wartehäuschen (Haltestellen "Schule", Turnhalle" und "Mühlrad") eingeschlagen beziehungsweise eingeworfen. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht nun dringend nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

