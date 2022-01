Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.01.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Waldenburg-Obersteinbach: Mann nach Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen wurde ein 19-Jähriger schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Mann befuhr gegen 9.30 Uhr die Kreisstraße 2387 von Obersteinbach in Richtung Michelbach am Wald. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

