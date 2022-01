Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.01.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckarzimmern: Holz geschlagen und Stämme liegengelassen

Eine oder mehrere unbekannte Personen schlugen seit Anfang Dezember mehrere Nordmanntannen in Neckarzimmern. Sechs Tannen wurden wohl um den 10. Dezember in der eingezäunten Tannenschonung im Hornberger Feld gefällt. Zehn weitere Tannen wurden in der selben Tannenschonung zwischen dem 19. Dezember und dem 15. Januar geschlagen. Der oder die Täter entasteten die Bäume und nahmen die Zweige mit. Die Stämme blieben in der Schonung in der Nähe der evangelischen Jugendbildungsstätte zurück. Zeugen, die in den vergangenen Wochen verdächtige Beobachtungen rund um die Tannenschonung machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell