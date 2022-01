Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.01.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbrecher erwischt

Ein 52-Jähriger wurde am Donnerstagmorgen bei einem Einbruch in das Eisenbahnmuseum in Heilbronn-Böckingen ertappt. Der Mann gelangte gegen 4.30 Uhr auf das Museumsgelände in der Leonhardstraße und drang in eine Werkstatthalle ein. Dort packte er verschiede Werkzeuge in eine Tasche und versuchte damit das Gelände zu verlassen. Ein Mitarbeiter entdeckte den Einbrecher und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei auf. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Gemmingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nach einem Einbruch in eine Gemminger Firma sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und 6.45 Uhr am Mittwochmorgen öffneten der oder die Täter gewaltsam die Haupteingangstüre an der Westseite des Gebäudes in der Gottlieb-Daimler-Straße. Die Einbrecher gelangten ins Innere und durchsuchten mehrere Räume. Die Täter entwendeten Bargeld und hochwertige Maschinen sowie das entsprechende Zubehör. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

Heilbronn: Leichtverletzte Person nach Verkehrsunfall

Eine 44-Jährige wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn leicht verletzt. Die Frau befuhr gegen 11.15 Uhr die Sontheimer Straße und übersah vermutlich den an der roten Ampel stehenden Lkw. Sie fuhr mit ihrem Opel hinten auf den Laster auf, wurde dabei leicht verletzt und später in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Bad Friedrichshall: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Ein 39-Jähriger war am Mittwoch mit seinem E-Scooter in Bad Friedrichshall unterwegs, wo er mit einem Pkw zusammenstieß. Der Mann fuhr gegen 12 Uhr auf der Lerchenstraße in Richtung Friedrichstraße und musste verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah wohl der 25-jährige Fahrer eines Mercedes, wodurch es zur Kollision kam. Beim Sturz wurde der E-Scooter-Fahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

A6/ Kirchardt: Mit Diebesgut in Polizeikontrolle

Mit Diebesgut im Auto fuhren zwei Männer am Dienstagmittag auf der Autobahn 6 in eine Verkehrskontrolle. Die beiden Männer waren von Beamten der Verkehrspolizei auf dem Parkplatz Bauernwald bei Kirchardt einer Kontrolle unterzogen worden. In dem BMW der 42- und 38-jährigen Männer fanden die Polizisten 16 LED Scheinwerfer. Die angebliche Herkunft der Strahler stellte sich als Lügengeschichte heraus. Die Beamten konnten ermitteln, dass die Scheinwerfer wenige Tage zuvor in Hessen gestohlen worden waren. Auf beide kommt nun eine Anzeige zu.

