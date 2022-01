Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Golf-Fahrer flüchtet vor Polizei und beschädigt zwei Polizeifahrzeuge - Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Spiegelberg/Mainhard/Wüstenrot: Golf-Fahrer flüchtet vor der Polizei - zwei Streifenfahrzeuge beschädigt

Eine Polizeistreife des Polizeipostens Sulzbach wollte am Donnerstagvormittag den Fahrer eines dunkelblauen VW Golfs auf einem Parkplatz zwischen Vorderbüchelberg und Spiegelberg kontrollieren. Der Pkw VW parkte dort und ein etwa 40-jähriger Mann saß am Steuer. Als die Beamten die Person ansprachen, starte diese Person umgehend den Motor, fuhr los, umsteuerte den parkenden Streifenwagen und fuhr weg. Die Beamten verfolgten den Golf, jedoch reagierte der Autofahrer nicht auf die Haltesignale der Polizei. Die Fahrt ging dann über Wald- und Wiesenwege mit mäßiger Geschwindigkeit, ein stoppen war jedoch nicht möglich. Im Rahmen dieser Verfolgung wurden auch weitere Streifenfahrzeuge hinzugezogen. Zwischen Neulautern und Wüstenrot, auf der L 1090, ereigneten sich dann zwei Unfälle, bei denen Streifenfahrzeuge beschädigt wurden. Der Golf-Fahrer hatte dort abrupt abgebremst, sodass ein Verfolgungsfahrzeug hinten auf den Golf auffuhr. Danach umkurvte der flüchtende Autofahrer ein querstehendes Polizeiauto und streifte dieses an der Frontstoßstange. Die Schäden an den Streifenfahrzeugen belaufen sich auf ca. 16000 Euro. Im weiteren Verlauf verlor sich im Bereich Wüstenrot die Spur des geflüchteten Autofahrers. Bei der Fahndung nach dem gesuchten VW Golf waren im Anschluss Streifenfahrzeuge des Polizeipräsidium Heilbronn, des Polizeipräsidiums Aalen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Nun bittet die Verkehrsdienst Backnang unter Tel. 07904/94260 um weitere Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer. Dieser war mit einem dunkelblauen VW Golf unterwegs, an dem die amtlichen Kennzeichen fehlen, das diese bei den Unfällen verloren gingen. Das VW Golf müsste sowohl im Front- als auch im Heckbereich stark beschädigt sein. Die Fensterscheiben im Fahrzeugfond waren vermutlich mit Folie abgetönt. Der gesuchte Autofahrer ist ca. 40 Jahre alt, hatte einen Dreitagebart, eine normale Statur und trug eine beige Wollmütze.

