Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Kopfhörer und Winkelschleifer kommen vorerst in die Asservatenkammer

Görlitz (ots)

Mit jeweils einem in der Originalverpackung steckenden Kopfhö-rer in der Hand ist am Samstag gegen 15.00 Uhr ein polizeilich bekannter polnischer Bürger in Görlitz angetroffen worden. Noch bevor die Gesetzeshüter nach dem Ausweis des 35-Jährigen fra-gen konnten, stellte dieser seinen Rucksack ab und öffnete ihn. Zum Vorschein kamen weitere zwei originalverpackte Kopfhörer sowie ein nagelneuer Winkelschleifer. Widersprüchliche Anga-ben und fehlende Eigentumsnachweise führten schließlich da-zu, dass die Kopfhörer und das Werkzeug bis zur Klärung der Eigentumsfrage in die Asservatenkammer kamen.

