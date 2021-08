Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Drahtesel sichergestellt

Görlitz (ots)

Am Samstagnachmittag informierte das Polizeirevier Görlitz über einen vor kurzem gemeldeten Fahrraddiebstahl, der sich in der Neißestadt ereignete hatte. Eine Streife der Bundespolizeiinspek-tion Ludwigsdorf beobachtete zu diesem Zeitpunkt einen Mann, der in der Nähe des Görlitzer Uferparks mit einem Rad unterwegs war. Weil die Beschreibung zu dem geführten Bike passte, wurde der polnische Bürger (42) bzw. das Fahrrad überprüft. Zwar han-delte es sich bei "seinem" Drahtesel nicht um das aktuell gesuch-te Rad, dennoch war auch das schwarz-grün-weiße "Bulls King Cobra" zur Fahndung ausgeschrieben. Dessen Eigentümer hatte den Diebstahl des "Bulls" im Sommer des letzten Jahres ange-zeigt. Der 42-Jährige erklärte den Uniformierten nun, er habe das Corpus Delicti in Polen gekauft. Mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Hehlerei setzte er nach der Kontrolle seinen Weg zu Fuß fort.

