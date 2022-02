Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Verkehrsunfall durch verlorene Ladung -Zeugenaufruf-

Biberach (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 11:00 Uhr, befuhr der Geschädigte mit seinem VW-Kombi die L 94, von Biberach kommend, in Richtung Lahr/Schönberg. Kurz nach dem Kreisverkehr am Ortsausgang Biberach lag ein größeres zusammengefaltetes Stück Wildschutzzaun aus Draht auf der Fahrbahn welches er überfuhr. Hierbei wurde sein Fahrzeug leicht beschädigt. Zwei Fahrzeuge vor dem Pkw des Geschädigten fuhr ein Traktor mit Anhänger welcher zusammengefaltete Wildschutzzäune geladen hatte. Ob dieser einen Teil seiner Ladung verloren hatte konnte der Geschädigte aber nicht sehen. Möglicherweise hat der Fahrer / Fahrerin des Pkws, welcher sich zwischen dem Traktor und dem VW-Kombi befand, das Herabfallen der Ladung gesehen. Diese(r) wird gebeten sich mit dem Polizeirevier in Haslach, Telefon 07832/975920, in Verbindung zu setzen.

