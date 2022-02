Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pedelecfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein Pedelcfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Durlach leicht verletzt.

Ein 33-jähriger Autofahrer fuhr kurz vor 17.00 Uhr auf der Killisfeldstraße und bog an einer Tankstelle in diese ein. Dabei achtete er offenbar nicht auf den Zweiradfahrer, der auf dem Radweg in Richtung Ernst-Friedrich-Straße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde der 53-jährige Radler leicht verletzt. Er wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4.500 Euro geschätzt.

Cara Schmiady, Pressestelle

