POL-OG: Elchesheim-Illingen - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Offenburg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die L 78a in Elchsheim-Illingen in Richtung Au am Rhein. Vor dem Kreisverkehr mit der K3722 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 25 Meter im dortigen Grünstreifen weiter, um anschließend seine Fahrt in nördliche Richtung fortzusetzen. Durch die Fahrt im Grünstreifen wurde eine nicht unerhebliche Menge Erdreich auf die Fahrbahn geschleudert und ein Leitpfosten beschädigt. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rastatt unter der Rufnummer 07222 761 120 in Verbindung zu setzen.

