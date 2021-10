Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Haftbefehl vollstreckt

Pomellen (ots)

Ein 36- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde am Freitagnachmittag auf der Bundesautobahn 11, Höhe Penkun, durch Kräfte der Gemeinsamen deutsch- polnischen Dienststelle in Pomellen angehalten und kontrolliert. Er war in Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Besonders schweren Diebstahl und Diebstahl bestanden. Er zahlte die geforderte Geldsumme in Höhe von 967,- EUR und ersparte sich damit 137 Tage Ersatzhaft.

