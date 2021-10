Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Verstärkte Migration aus der Republik Polen beschäftigt Pasewalker Bundespolizisten

Pasewalk (ots)

In den letzten Wochen verzeichnet die Bundespolizeiinspektion Pasewalk in ihrem Zuständigkeitsbereich verstärkt unerlaubte Einreisen nach Deutschland. Diese Personen wurden u.a. durch mehrere namentlich bekannte Schleuser in das Bundesgebiet gebracht oder wurden durch sogenannte Abholer in unmittelbarer Grenznähe aufgenommen. Schwerpunktag in dieser Woche war der Mittwoch mit insgesamt 37 Personen, davon waren 33 Männer und 4 Frauen. Alle stellten in Deutschland einen Asylantrag und wurden nach der polizeilichen Bearbeitung/ Registrierung an verschiedenen Aufnahmestellen im Inland weitergeleitet.

Eine herausragende Rolle bei der Feststellung der illegalen Migration durch die Bundespolizei spielt die einheimische Bevölkerung. In den meisten Fällen führten Hinweise und Feststellungen der Grenzbevölkerung im Großraum Pasewalk zu den Aufgriffen. An dieser Stelle möchten sich die Bundespolizeiinspektion Pasewalk herzlich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken.

Die Bundespolizei hat die aktuelle Lageentwicklung als einen Schwerpunkt im Rahmen der grenzpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung entlang der deutsch/polnischen Grenze unterhalb der Schwelle temporär wiedereingeführter Grenzkontrollen aufgenommen, welche lageabhängig bereits im Vorfeld intensiviert worden sind. Die Bundespolizeiinspektion Pasewalk ergreift national solche Maßnahmen in enger Abstimmung mit der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern, dem Technischen Hilfswerk und dem Landkreis Vorpommern Greifswald, hier insbesondere mit dem Gesundheitsamt. Mit dem polnischen Grenzschutz gibt es eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Gemeinsame Streifen, regelmäßige Konsultationen und ein intensiver Informationsaustausch stehen dabei im Mittelpunkt.

Als kompetenter Ansprechpartner ist die Bundespolizei in Pasewalk rund um die Uhr im Einsatz und ständig unter der Telefonnummer: 03973/ 2047- 0 erreichbar.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell