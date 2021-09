Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei Pasewalk vollstreckt Haftbefehle

Hintersee/ Pomellen (ots)

Am Dienstagvormittag kontrollierten Bundespolizisten in Hintersee eine männliche Person, welche keine Identitätsdokumente mit sich führte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Person um einen 57- jährigen polnischen Staatsangehörigen handelt. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Unterbringungshaftbefehl/Abschiebehaftbeschluss der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen der Erschleichung von Leistungen bestand. Als Geldstrafe waren 800,- EUR oder 40 Tage Ersatzhaft festgelegt. Des Weiteren bestanden zwei weitere Fahndungen der Staatsanwaltschaft Leipzig zur Aufenthaltsermittlung, u. a. wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe nicht zahlen. Es erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz.

Mehr Glück hatte ein 54- jähriger türkischer Staatsangehöriger. Er wurde zeitgleich als Fahrer eines PKW mit deutscher Zulassung auf der Bundesautobahn 11 durch den Zoll festgestellt und auf Höhe Anschlussstelle Penkun angehalten und kontrolliert. Bundespolizisten übernahmen den Mann vor Ort. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Hamburg. Straftat: Betrug. Es waren eine Geldstrafe in Höhe von 3451,- EUR, Verfahrenskosten in Höhe von 103.50,- EUR sowie 14,-EUR restlicher Geldstrafen Anteil zu zahlen. Der Mann bezahlte die geforderte Gesamtsumme in Höhe von 3568,50 EUR und ersparte sich damit eine 203- tägige Haftstrafe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell